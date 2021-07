Rudy uit Lier krijgt oorkonde voor het redden van peuter uit vijver: "Ik hoef daar geen beloning voor"

Rudy Gevaert krijgt een oorkonde omdat hij het leven van een peuter gered heeft. Begin deze maand zag hij twee kinderen zwemmen in de vijver in de Kazernedreef. De tweejarige Ezra en haar broertje Suhil waren daar aan het spelen maar het water was veel dieper dan verwacht. Rudy zag het meisje verdrinken en sprong in het water om haar te redden. De stad Lier huldigt Rudy vandaag voor zijn heldendaad.