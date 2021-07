Volgens staatssecretaris Mahdi is er geen deal met hongerstakers: "Ze zullen dezelfde behandeling krijgen als iedereen"

De hongerstaking in Brussel - in de gebouwen van de universiteiten ULB en VUB en in de Begijnhofkerk - ging afgelopen week naar een kookpunt. Meer dan tweehonderd hongerstakers gingen in dorststaking, en dat maakte het risico op een dode meteen een stuk groter. Ecolo en PS dreigden zelfs uit de regering te stappen als een van de actievoerders zou sterven.



Een compromis leek ver weg. De "neutrale zone", waar de hongerstakers hun dossier konden bespreken, werd amper bezocht. Ook de aanstelling van een bemiddelaar - "speciaal gezant" Dirk Van den Bulck, de topman van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen - werd niet meteen op enthousiasme onthaald.

En toch kwam woensdagnamiddag, zestig dagen na het begin van de hongerstaking, plots het nieuws dat de actie (tijdelijk) stopt. Althans in de Begijnhofkerk en de ULB, of de actie in de VUB wordt voortgezet is nog niet duidelijk. Tientallen hongerstakers zijn ondertussen naar het ziekenhuis gebracht.