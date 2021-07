Had stuwmeer in Eupen eerder laten leeglopen verschil gemaakt? "Wellicht wel, maar situatie was ongezien"

Ook het EFAS (European Flood Awareness System), dat ruwe voorspellingen over grote Europese waterlopen maakt, zat ernaast. "Als we kijken naar vorige week woensdag zijn de piekdebieten langs de Maas in Luik tussen de 3.000 en 3.500 kubieke meter per seconde gegaan", zegt Patrick Willems. "De voorspellingen van EFAS spraken over 50 procent kans op een debiet tussen 1.000 en 2.000 kubieke meter per seconde en een kleinere kans op 3.000 of hoger. Het EFAS-systeem is vaak niet zo betrouwbaar op lokale schaal, daarom dat regio’s zoals Vlaanderen en Wallonië hun eigen voorspellingssysteem hebben. Dat is veel nauwkeuriger op de schaal van individuele rivieren."