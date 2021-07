Verwaarloosde dieren zonder eten of drinken achtergelaten terwijl eigenaars op vakantie zijn

"De dieren zijn momenteel redelijk OK", zegt Ellen Van Asse van zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek. "Er zijn er wel een paar die nog moeten aansterken of verdikken vooral. Het zal toch nog enkele weken duren eer de dieren weer in goeie conditie zijn. Het is nu wachten op een beslissing van Dierenwelzijn Vlaanderen wat er achteraf met de dieren moet gebeuren. Het kan zijn dat de dieren alsnog naar de eigenaar teruggaan, maar dan onder bepaalde voorwaarden. Ofwel kunnen de dieren ook aan ons dierenasiel worden toegewezen. Dan zouden wij ze verder verzorgen in afwachting van adoptie, zegt Ellen Van Asse nog. De politie heeft in ieder geval proces-verbaal opgesteld.