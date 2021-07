Binnenkort kan je een duimpje omlaag geven op Twitter: "Dit is geen vind-ik-niet-leuk-knop"

Een duimpje omhoog zal worden meegeteld bij de hartjes of de vind-ik-leuks. Het aantal duimpjes omlaag dat een reactie krijgt, zal niet zichtbaar zijn voor gebruikers. Als je een reactie een duimpje omlaag geeft, krijgt dus alleen Twitter zelf die informatie.

"Dit is geen vind-ik-niet-leuk knop", maakt de socialemediareus duidelijk. "In dit onderzoeksexperiment is het duimomlaagpictogram een ​​neerwaartse stem die ons laat weten dat je het antwoord niet relevant vindt voor het gesprek." Twitter wil zo meer inzicht krijgen in de soorten antwoorden die twitteraars wel en niet interesseren.