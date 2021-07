Familie en vrienden nemen sereen afscheid van misdaadjournalist Peter R. de Vries tijdens besloten uitvaart 

Om 11 uur vanochtend begon de plechtigheid in het theater Carré in Amsterdam. Zo'n 800 genodigden namen afscheid van de bekende Nederlandse misdaadjournalist Peter. R. de Vries. Aan het begin van de uitvaart speelde het lied "Guaranteed" van Eddie Vedder, schrijft RTL Nieuws. "On bended knee is no way to be free", ofwel "op de knie is geen manier om vrij te zijn", zo weerklinken de eerste woorden van het nummer.