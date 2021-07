Unesco schrapt Liverpool van werelderfgoedlijst: "Bouwplannen brengen schade toe"

De historische haven van Liverpool is in gevaar door allerlei nieuwe bouwplannen, zegt de Unesco. Daarom verdwijnt Liverpool van de werelderfgoedlijst. Het is nog maar de derde keer dat zoiets gebeurt. In Liverpool is er weinig begrip. De Unesco is voor twee weken bijeen in China. Zondag valt daar ook een beslissing over nieuw Belgisch werelderfgoed, met name Wortel-Kolonie.