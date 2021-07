Vandalen vernielen voetveer in Sint-Laureins: "De herstelling wordt een gigantisch werk" 

Wandelaars in Watervliet, bij Sint-Laureins, houden er maar beter rekening mee dat ze op één plek niet meer het Leopoldkanaal kunnen oversteken. Want vandalen hebben er het zogenaamde "voetveer" aan de Braamdijk vernield. Dat is een klein veerpont voor wandelaars. "Vermoedelijk hebben jongeren daar vandalenstreken uitgehaald. Ze hebben het voetveer doen kantelen door er langs één op te staan dansen en springen", klinkt het bij schepen voor Toerisme, Carlos Bonamie (Samen).