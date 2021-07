"Blotebovenlijvenverbod" in het centrum van kuststeden breidt uit: De Panne volgt Knokke-Heist en Blankenberge

Volgens schepen Luyssen maakt het verbod deel uit van een grotere hoffelijkheidscampagne. "Op basis van de feedback en vragen van onze inwoners en lokale handelaars hebben wij een campagne uitgestippeld om verschillende dingen aan te pakken, zoals ook zwerfvuil en sigarettenpeuken. En één van de ergernissen was dat toeristen soms badkledij dragen in het centrum van de stad en soms zelfs in de winkels."

"We willen vooral tegemoet komen aan de vraag van onze inwoners", vertelt schepen Luyssen. "Met het verbod willen we een signaal geven en hopen we dat de mensen onze vraag naar hoffelijkheid ook zullen begrijpen. We zullen niet op iedere straathoek een ambtenaar zetten om boetes uit te delen." Ook in Blankenberge en in Knokke wil het gemeentebestuur op de eerste plaats toeristen sensibiliseren en waarschuwen met aangepaste signalisatie of stewards om mensen aan te spreken.