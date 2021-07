Spooksnelweg: vergeten stuk autoweg in Luik wordt opslagplaats voor puin na noodweer

Nu is de A601 opnieuw in gebruik, maar om een heel andere reden. De Waalse regering heeft in samenspraak met de gemeenten, gewesten en intercommunales de snelweg vrijgemaakt voor de tijdelijke opslag van het puin van de natuurramp die vorige week de provincies Luik, Luxemburg en Namen trof.

Sinds zondag rijden tientallen grote vrachtwagens er af en aan om er grote en kleine brokstukken te deponeren. Kapotte koelkasten, autowrakken, vernield meubilair, gebroken huisraad... Twee van de vier rijstroken dienen als opslagruimte, de twee andere rijstroken zijn bestemd voor de vrachtwagens. En voor de politie en de Civiele Bescherming. "Zij voeren er geregeld inspecties uit omdat er tussen de brokstukken nog lichamen van slachtoffers zouden kunnen zitten", zegt Jean-Jacques de Paoli, woordvoerder van intercommunale Intradel, aan Het Nieuwsblad.

In zekere zin kan je dus zeggen dat de A601 nog altijd een spooksnelweg is, zij het in een andere betekenis.