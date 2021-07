Opruim na overstromingen niet zonder gevaar, zegt crisiscentrum: "Chemische stoffen in water, let op voor brandwonden"

Dat het water op sommige plekken - naast de vervuiling met modder en heel wat afval en huisraad - ook vervuild is met chemische stoffen zoals stookolie of chemicaliën is duidelijk. Maar hoe ernstig is de situatie? En wat is de impact er van op lange termijn? Wil dat zeggen dat de rivierlopen ook vervuild zullen zijn, of dat die vervuiling van het water mee de bodem in trekt? Bij verschillende instanties is te horen dat er stalen zullen genomen worden, maar dat het daar mogelijk te vroeg voor is. "We focussen eerst op het vinden en helpen van mensen, en nu is ook de opruim al op heel wat plekken bezig. Dat heeft prioriteit", klinkt het.