Water is genoeg gezakt om weer te kajakken op de Kleine Nete

Volgens Seels is het logisch dat er even niet gekajakt mocht worden, maar volgens hem had het recreatieverbod wel al een paar dagen eerder opgeheven kunnen worden. "De hoge waterstand lijkt heel uitzonderlijk, maar we maken dit elk jaar mee en we kunnen best wel zelf inschatten wanneer het niet veilig is om het water op te gaan. Ik begrijp dus niet goed waarom er nu van hogerhand beslist is om het recreatieverbod op te leggen, want het duurt dan ook langer voor het weer opgeheven wordt. Volgens mij hadden we twee dagen geleden ook al kunnen heropstarten."

"Ik ben in ieder geval blij dat we onze afvaarten van de Kleine Nete weer kunnen organiseren, want het doet toch pijn om te moeten sluiten tijdens het hoogseizoen. Gelukkig is de telefoon roodgloeiend blijven staan, heel veel mensen willen komen kajakken."