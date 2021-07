Stadsgids Vic vertelt weetjes over de Olympische Spelen in Antwerpen van 1920

De Olympische Spelen in Antwerpen in 1920 waren de eerste spelen na de Eerste Wereldoorlog, en dat was er aan te merken. "Normaal gezien zouden de Spelen in 1916 plaatsvinden in Berlijn, maar door de Eerste Wereldoorlog was dat natuurlijk niet mogelijk. Kort na de oorlog werd België uitgekozen voor de Spelen van 1920. Dat was niet evident, want Antwerpen had maar anderhalf jaar de tijd voor de voorbereiding. Dat was de kortste voorbereiding ooit", vertelt Mees.