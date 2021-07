West-Vlaams gezin in Noorwegen blikt terug op aanslagen 10 jaar geleden: "De samenhorigheid is hier zeer groot"

10 jaar na de aanslagen is het gevoel van samenhorigheid in Noorwegen des te sterker volgens Sigrid. "Noorwegen is een zeer jonge staat. Pas in 1905 werden ze onafhankelijk van Zweden. Als je dan zoiets meemaakt, die moorden op zoveel jonge mensen, dan is dat verschrikkelijk om als land te dragen. De Noren dragen dat nog altijd met zich mee. In Ulefoss wordt er niet veel over gesproken, maar je voelt het in de samenhorigheid en het gevoel van inclusie van de gemeenschap."