"Wij kunnen de haat niet onbeantwoord laten", Noorse premier Erna Solberg herdenkt 10 jaar na bloedige aanslagen

Noorwegen staat de hele dag in het teken van herdenkingen. Op de televisie zijn de namen van de 77 doden voorgelezen en rond de middag werden de kerkklokken in heel het land geluid. Er was een speciale misviering in de kathedraal van Oslo en in de namiddag is er nog een herdenking op het eiland Utøya -waar tientallen jongeren werden vermoord- en vanavond is er een concert en zal koning Harald een toespraak houden.