Workcation in wijngaard Marsnil in Heers: "Op adem komen en toch de handen uit de mouwen steken"

De studenten krijgen in ruil voor hun werk, een week lang kost en inwoon. En daar hoort ook een viergangenmenu met wijn bij. "Het is niet de bedoeling dat ze alleen het gevoel hebben dat het 'werkendag' is", vertelt kok Frederick Cornelis. "Dat is de ideale gelegenheid om onze wijnen te proeven. Want we willen jonge mensen vooral de kans geven om een beetje voeling te krijgen met de aarde, de streek, het product." Ook interesse gekregen in zo'n workcation? Op hun website vind je alle info.