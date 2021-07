Zaak achter legendarische "Balense Reus" en "Toren van Balen" stopt ermee: "Leven is niet al werken wat de klok slaat"

De "Balense Reus" is de uitdaging waar het ooit allemaal mee begon. Het is een broodje van 21 centimeter diameter, belegd met zes hamburgers, kaas, groenten en een portie friet. "De recordpoging houdt in dat je er twee moet eten binnen de 40 minuten, en als dat lukt, moet je niet betalen. Per Balense reus die besteld wordt, steken we ook een halve euro in een pot, en wie slaagt in de uitdaging, krijgt het geld in die pot", vertelt Annelies.

Het Belgisch record voor de "Balense Reus" staat momenteel op naam van Benni Bennazzi. Hij speelde er één binnen op iets meer dan zeven minuten. In 2013 kreeg de Broodjeshoek zelfs bezoek van een Amerikaanse eetkampioen: Joey Chestnut. Hij at twee "Balense Reuzen" in een recordtijd van 20 minuten en 11 seconden.