BEKIJK - 1969 was niet alleen de zomer van de liefde en Woodstock maar ook de "Summer of soul", toont nieuwe docu

In dezelfde periode als Woodstock vond in New York een bijna even belangrijk festival plaats: het "Harlem cultural festival", dat daarna werd vergeten. Nochtans stonden op het podium sterren als Nina Simone, Sly & The Family Stone, Stevie Wonder, Gladys Knight en Mahalia Jackson en lokten de gratis concerten bijna 300.000 bezoekers. Questlove, frontman van The Roots, vertelt het verhaal van het festival in de documentaire "Summer of soul". De docu is vanaf vandaag te zien op Disney+, VRT NWS sprak met Questlove en met de legendarische band The 5th Dimension.