Actrice Free Souffriau hangt haar roze Mega Mindy-pak aan de haak

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Het is in elk geval niet langer Free Souffriau. Na 15 jaar stopt de actrice met Mega Mindy. Vanaf vandaag hangt haar roze latexpak in de kast. Studio 100 laat weten dat Souffriau wil kijken wat haar carrière nog meer voor haar in petto heeft. "Ik heb een fantastische tijd als Mega Mindy gehad", zegt ze. Voor de rol van agente Mieke/superheldin Mega Mindy komt er een nieuw gezicht.