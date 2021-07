Steun voor West-Vlaamse atleten op de Olympische Spelen: "Het wordt sowieso fantastisch"

Zaterdagnacht om 4 uur onze tijd komt wielrenner Mauri Vansevenant uit Torhout als één van de eerste atleten in actie voor de Olympische wegrit van de mannen. Zijn vader, ex-wielrenner Wim Vansevenant zal de wegrit van thuis volgen. Hij belde al verschillende keren met zijn zoon in Japan. "Hij lijkt niet zenuwachtig", zegt Wim Vansevenant. "Ik heb de indruk dat die Olympische Spelen voor hem zoiets zijn alsof hij het er maar vlug zal bijnemen, zoals een koers in Langemark. Het is dan wel aan de andere kant van de wereld, maar stress? Nee, zeker niet. Alles op het gemak. Ik heb hem gevraagd of het lastig is en hij zei dat het nog wel meeviel. Ook als ik vroeg of het niet te warm is? Daar trekt hij zich niets van aan."

De vader van Mauri zei hem dat hij vooral moet genieten van de Olympische Spelen. Iets wat Eddy Gruyaert, grote supporter van de Brugse wielrenster Valerie Demey ook zegt: "Ze moet genieten van iedere seconde, want voor veel sporters zijn die Spelen een "once in a life time" ervaring." Valerie Demey staat zondag aan de start van de Olympische wegrit vrouwenwielrennen. In haar geboortestad Brugge supporteren ze volop voor haar. "Aan de Smedenpoort hangt een banner met haar foto om haar succes te wensen. We kennen ze hier al jaren en ze wordt alleen maar beter. Wie durft er nog zeggen waar ze zal eindigen? Het wordt sowieso fantastisch", zegt trouwe supporter Eddy.