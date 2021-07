AZ Alma uit Eeklo start revalidatie voor mensen met blijvende coronaklachten: "Vraag naar bij mensen die niet zwaar ziek waren"

De behandeling is voor mensen die thuis zijn en twee dagen in de week naar het ziekenhuis komen. "Er was veel vraag bij mensen die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hebben gelegen of heel erg ziek zijn geweest," zegt dokter Els Luypaert. "Veel mensen die besmet waren en bleven sukkelen met vermoeiheid of concentratiestoornissen, hadden ook nood aan dergelijke begeleiding."

Er was al een inidividuele begeleiding voor mensen die zeer zwaar ziek waren geweest. Die mensen kregen nu de nodige behandeling om ondermeer weer te leren stappen.