BEKIJK - "Het staat hier echt op ontploffen": Hoe de mensen in Verviers zich in de steek gelaten voelen 

Verviers is een van de steden in ons land die het zwaarst getroffen is door de overstromingen. Het zijn ook de allerarmste wijken van de stad die het hardst geraakt zijn. De vaak oude huizen liggen er in laaggelegen gebied, vlak naast de rivier. In deze wijken hebben de bewoners het vaak niet makkelijk: er is veel werkloosheid en armoede. Maar nu is voor velen de situatie al helemaal uitzichtloos. Ze voelen zich in de steek gelaten en hebben het gevoel dat alle hulp naar de rijkere buurten gaat. Bovendien kregen ze de afgelopen dagen ook nog eens te maken met inbraken en plunderingen. Reporter en fotograaf Yassine Atari trok naar deze 'quartiers populaires' en zag er hoe de frustratie bij de bevolking stilaan plaats maakt voor boosheid.