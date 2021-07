Bijzonder huwelijk: Molenbeekse en Oostendse reuzen gaan trouwen

Op de foto's staat de reus nog in volle opbouw. Het is het werk van een kunstenaar, die hulp krijgt van de bewoners van Zonnelied in Molenbeek. Hun begeleidster vertelt hoe "haar gasten" aan de slag zijn gegaan met een kleine versie van de reus. "Iedereen heeft een eigen model gemaakt van hoe een reus er volgens hen uitziet. Daarna heeft kunstenaar Giovanni van al die kleine reuzen één groot model gemaakt. Dat is de metalen constructie die je nu ziet."

Die constructie moet natuurlijk aangekleed worden, en die taak ligt in handen van de bewoners. "Ik heb de voeten mogen maken", vertelt één van hen. "Met blauwe stof van jeansbroeken. Die hebben we dan geknoopt met fietsbanden. Dat was héél plezant." Ook Sarah mocht meehelpen. "Ik heb oude kleren mogen kapotscheuren. Veel werk maar alles om onze reus te kunnen maken."