"Blue Heart campagne" in Brugge tegen mensenhandel

De Verenigde Naties (VN) heeft een nieuwe campagne tegen mensenhandel, de "Blue Heart Campaign" gestart in Brugge. De campagne gaat over het seksueel of economisch uitbuiten van mensen. Dat kan dus gaan om sekswerkers, maar ook over mensen die in de horeca, bouw of landbouw werken. De campagne wordt ondersteund door enkele bekende West-Vlamingen zoals, muzikant Ozark Henry uit Kortrijk, chocolatier Dominique Persoon uit Brugge, de gouverneur Carl Decaluwé en de spelers van Club Brugge.

Volgens Klaus Vanhautte, de directeur van Payoke, de slachtofferhulp voor mensenhandel zijn er in ons land 22.000 mensen slachtoffer van mensenhandel. "We moeten ons geen illusies maken. Ook in West-Vlaanderen zijn er slachtoffers. Ze leven tussen ons en worden uitgebuit, alleen zien we het niet of willen we het soms niet zien. Als je een product of dienst koopt en je betaalt daar zeer weinig voor, dan moet je beseffen dat er iets niet klopt. De prijs, die de mensen zelf daarvoor betalen is afschuwelijk. Dat gaat over het verlies van zijn of haar waardigheid, menselijkheid en vrijheid."