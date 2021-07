73 chiroleden uit Testelt testen positief op corona, kamp was eerder al stilgelegd

"Ondanks de vele regen komen we het kamp goed door. Er is geen reden tot ongerustheid, als er iets gebeurt communiceren we onmiddellijk met jullie!" Zo klonk het Facebookbericht van de chirogroep nog afgelopen vrijdag 16 juli. De wateroverlast waren ze goed doorgekomen. Maar een dag later zou de Chiro beslissen om het kamp af te blazen door een coronabesmetting bij een van de leiders.

"De rest van de leiding heeft dan meteen zelftesten afgenomen en daaruit bleek dat er meerdere mensen van de ploeg besmet zijn geraakt", vertelt burgemeester Manu Claes (CD&V) van Scherpenheuvel-Zichem. "Zaterdag is dan beslist om het kamp stop te zetten en zondag is iedereen getest in het testcentrum van Rillaar."