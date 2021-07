Opvallende winnaar van de pandemie: Crocs maken een comeback

Toch brengt de pandemie ook voor Crocs zorgen met zich mee. Het Amerikaanse bedrijf dat in Colorado gevestigd is, zal de vraag naar de klompen misschien niet kunnen bijhouden. Door corona moet hun belangrijkste productiecentrum in Vietnam mogelijk tijdelijk de deuren sluiten omdat de besmettingen in het land pieken. "Desondanks blijven we ontzettend optimistisch over ons bedrijf", aldus Rees.