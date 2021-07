Bierbeek telt nu al vijf 100-plussers: “En er komen er dit jaar nóg twee bij”

Gisteren nodigde Jenny De Caluwé haar familie, vrienden en de burgemeester uit op haar tuinfeest ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag. Jenny is geboren in Landen, maar woont nog altijd in het huis dat ze 60 jaar geleden met haar man bouwde in Korbeek-Lo. Dat kan dankzij de hulp van de zorgdiensten. Jenny leest graag, een partijtje schaak ziet ze ook wel zitten en een portie mosselen met friet kan haar smaken. Morgen viert ze nog eens feest met de buren.

Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) bracht de felicitaties over namens het koningshuis en het gemeentebestuur en bracht een paar cadeaus mee. “Bierbeek telde al vier eeuwelingen van 110, 103, 102 en 100 jaar oud. Jenny is dus onze vijfde eeuweling. En daar komen er in december nog eens 2 bij. Een opmerkelijk jaar!”, aldus de burgemeester. Er moet daar toch iets in de grond zitten in Bierbeek…