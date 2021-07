Gent onderzoekt of politie aan etnisch profileren doet: "Sommige inwoners voelen zich geviseerd"

De stad Gent had eerder al aangekondigd dat er meer overleg zou komen. Volgens schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) is het belangrijk dat er vertrouwen is bij beide partijen. "We hebben elkaar nodig", zegt ze. "We mogen niet wegkijken als inwoners de indruk krijgen dat er extra of anders gecontroleerd wordt naar groepen met een migratieachtergrond. Controles zijn nodig voor de veiligheid, maar er mag geen gevoel ontstaan van onrechtvaardigheid". Twee onderzoekers gaan in Gent nu onderzoeken hoe er wordt gecontroleerd om daarna conclusies te trekken.