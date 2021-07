Geen "knalpotterreur" meer in Gent: politie neemt luide wagens in beslag

De politie zal ook extra patrouilleren om overtreders te onderscheppen. "Want we kunnen de boetes alleen opleggen als we de bestuurders op heterdaad betrappen", verduidelijkt de burgemeester. "We hopen dat we op deze manier het hardnekkig probleem, waar Gentenaars letterlijk van wakker liggen, kunnen oplossen", besluit De Clercq.