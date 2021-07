Grote politieactie na schietincident in Beveren afgelopen

In Beveren hebben interventieteams van de politie vanmorgen de straat Peperdam afgezet. Bewoners konden er even niet naar hun huis, omdat een man zich verschanst had in een huis in de straat. De politie zou bij de man binnengevallen zijn voor een vermoeden van drugshandel, waarna de man is beginnen te schieten. Toen de politie later binnenviel beroofde de man zich van het leven. Voorlopig wil het parket niet meer informatie geven.

