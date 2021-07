Helft uitgenodigde jongeren komt niet opdagen voor vaccinatie in Willebroek

De afgelopen weken worden ook minderjarigen uitgenodigd voor een vaccin, maar veel van hen komen niet opdagen. In Willebroek komt slechts de helft van de jongeren opdagen na een uitnodiging. "Dan gaat het om zowel mensen die hun afspraak effectief hadden geboekt als mensen die na hun uitnodiging niets bevestigd hebben", zegt centrumverantwoordelijke Lisa Podevijn.

"We denken dat het te maken heeft met de vakantieperiode. Ze zijn dan misschien met hun ouders op vakantie, waardoor ze de brief nog niet gezien hebben", vertelt Lisa Podevijn van het centrum in Willebroek.

Bij Spoor Oost in Antwerpen merken ze op dat de overheid niet over alle mailadressen en telefoonnummers beschikt van jongeren, zij krijgen vaak alleen een uitnodiging per brief.