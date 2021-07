Geteisterd Groot Barrièrerif toch niet op lijst bedreigd werelderfgoed na Australisch lobbywerk

Volgens de Australische minister van Milieu Sussan Ley is het Groot Barrièrerif het best beheerde koraalrif ter wereld. "Iedere Australiër wil dat het goed beschermd wordt", zo sprak ze tijdens de online bijeenkomst van Unesco over het rif. Vorige maand noemde Ley het Unesco-comité nog vooringenomen omdat China het virtuele comité en de stemming vandaag voorzit. De relatie tussen China en Australië is moeilijk, onder meer omdat Australië een onafhankelijk onderzoek wil naar de oorsprong van de coronapandemie in China.