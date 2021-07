Hoogstraten telt af naar erkenning Werelderfgoed van Wortel-Kolonie: "Uit goede bron vernomen dat we veel kans maken"

Naast Wortel-Kolonie, zijn er ook drie Nederlandse Koloniën die in aanmerking komen om op de Werelderfgoedlijst te komen. Als de erkenning erdoor komt, dan is Wortel-Kolonie het eerste Vlaamse landschap met het statuut van werelderfgoed. "Het is wel jammer dat de Kolonie in Merksplas niet geselecteerd is, want zij verdienen het ook echt", gaat de burgemeester verder.



Luister hier naar de enthousiaste burgemeester Marc Van Aperen.

(Lees verder onder het fragment:)