Aantal nieuwe geïnterneerden neemt toe, en ze gaan ook (opnieuw) meer naar gewone gevangenis: wat is er aan de hand?

Dat de jaarlijkse instroom van geïnterneerden de afgelopen jaren dus ook hoger lag, zorgt er bijgevolg ook voor dat het aantal geïnterneerden in de gevangenissen toeneemt. Want in de gesloten psychiatrie is geen plek, dus gaan ze noodgedwongen naar de cel. In 2014 zaten er 1088 geïnterneerden in de gewone gevangenis, maar dat aantal nam af naar 529 in 2018, onder meer door de bouw van de gesloten centra in Gent en Antwerpen (die samen voor 446 plekken zorgden). Maar die plekken volstonden niet, zeker niet nu het aantal geïnterneerden weer toeneemt. In 2019 zaten er weer 537 geïntereerden in de cel en vorig jaar steeg het verder naar 595.