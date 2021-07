Ondanks snelle vaccinatiecampagne voert Israël opnieuw strengere coronaregels in: besmettingen en ziekenhuisopnames nemen toe door deltavariant

Israël keurde al heel snel het Pfizer-vaccin goed en werd al snel de vaccinatiekampioen in de wereld. Die snelle vaccinatiecampagne liet de regering toe om in mei de meeste coronamaatregelen op te heffen. Maar twee maanden later moet de regering toch weer verstrengen, want ook in Israël veroorzaakt de besmettelijkere deltavariant een toename in het aantal nieuwe besmettingen.

"Het leek erop dat corona hier volledig verslagen was. Niet heel lang geleden waren er hier minder dan tien nieuwe besmettingen per dag, maar inmiddels zijn het er weer meer dan duizend en ook het aantal ziekenhuisopnames loopt voorzichtig toe", zegt correspondent Ties Brock.

Een van de nieuwe maatregelen is het opnieuw invoeren van een coronapas, in Israël de groene pas genoemd. Die houdt in dat alleen wie volledig gevaccineerd is, een negatieve coronatest heeft afgelegd of antistoffen heeft door de ziekte te hebben doorgemaakt, toegang krijgt tot allerlei publieke plaatsen zoals restaurants, sportscholen, zwembaden, gebedshuizen en ook plekken waar meer dan honderd mensen samenkomen. Ook mondmaskers worden weer verplicht.