Paard dat op een hoeve in Houthulst werd gefokt, neemt voor Marokko deel aan de Olympische Spelen: oude baasjes zijn supertrots

Leontine Gheeraert uit Houthulst zal deze Olympische Spelen supporteren voor het paard Istanbull waar ze jaren voor heeft gezorgd. "We zullen supporteren voor de Belgen. Maar uiteraard net iets meer voor het paard dat we zelf hebben gekweekt, ook al rijdt het voor het Marokkaanse team. Istanbull is een paard uit de stam van het Ooievaarshof in Houthulst en is geboren in 2008. Wij hadden hem verkocht aan een veearts. Die heeft hem via een veilingsite doorverkocht aan de koning van Marokko. Toen hebben we een tijdlang niets meer van Istanbull gehoord, maar enkele jaren geleden zagen we hem opduiken in enkele grote internationale wedstrijden."