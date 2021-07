Thomas Geve overleefde de uitroeiingskampen van de nazi's en woont nu in Israël. Maar als vijftienjarige, net na de bevrijding, maakte hij 80 tekeningen en schreef hij z'n ervaringen van tijdens de oorlog neer. En dat boek is nu wereldwijd heruitgegeven, ook in het Nederlands. Judy Cohn, de halfzus van Thomas uit Antwerpen, werkte mee aan het boek.