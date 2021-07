Knoop doorgehakt in langlopend debat over oorzaak van zonneactiviteit

Deze "magnetische wikkeling" zou zich op verschillende manieren moeten voordoen voor elk van de twee theorieën. En dus zou de analyse van de magnetische wikkeling in waarnemingen van de fotosfeer en het onderzoek van de patronen die daarbij duidelijk worden, een definitief antwoord kunnen geven op de vraag welke theorie het bij het juiste eind heeft.



De onderzoekers bestudeerden de magnetische wikkeling in tien actieve regio's van de zon aan de hand van waarnemingen van zonnesondes. In elk geval kwamen de resultaten overeen met de theorie dat vooraf verknoopte magnetische veldlijnen vanuit de convectiezone van de zon naar boven kwamen door de fotosfeer.

"Het patroon voor de vooraf verknoopte veldlijnen stemde precies overeen met de data van de waarnemingen die we oorspronkelijk onderzocht hebben, en sindsdien is gebleken dat dit ook zo is voor alle datasets van actieve regio's waar we tot nog toe naar gekeken hebben. We verwachten dat magnetische wikkeling een vaste waarde zal worden in de interpretatie van de structuur van magnetische velden aan de hand van waarnemingsgegevens", zei doctor Chris Prior van de Durham University, een van de auteurs van de studie.

Dat kan implicaties hebben voor ons vermogen om het gedrag te voorspellen van actieve regio's op de zon en om de aard van het inwendige van de zon te ontdekken.

Chris Prior heeft de studie deze week voorgesteld op de virtuele National Astronomy Meeting. Een preprint van de studie is beschikbaar op arXiv.org. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Royal Astronomical Society.