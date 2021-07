Koninklijk paleis weer open voor het publiek: "Chapeau dat ze dit doen"

Wie het Koninklijk Paleis in Brussel niet alleen langs de buitenkant wil zien, heeft nog tot 29 augustus de tijd om een bezoekje te brengen. Zo kan je de historische salons bezoeken, zoals de Troonzaal en de Spiegelzaal. Aan het einde van het bezoek is er nog een korte wandeling door de tuin achter het Paleis. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht en kan via de website van het Koninklijk Paleis.