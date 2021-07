In Engeland kan het wel: 40.000 muziekliefhebbers genieten nog tot zondag van Latitude Festival

Organisator Melvin Benn is blij dat het festival doorgaat. "De mensen waren wanhopig om te komen, om te spelen, om te werken en om gewoon op het terrein te zijn en weer te genieten. En dat is wat we aan het doen zijn", vertelde hij aan de Britse zender Sky News.

Even waren er twijfels of het wel zou plaatsvinden, zeker toen de zogenoemde Freedom Day met een maand werd opgeschoven naar 19 juli, slechts enkele dagen voor de start van het festival dus (op die dag werden zowat alle coronamaatregelen in Engeland gelost). Maar Benn kon naar eigen zeggen de overheid overtuigen om er een testevenement van te maken en nadat die beslissing was gevallen, was hij er gerust in.

Bekende namen op het festival zijn onder meer Wolf Alice, Bombay Bicyle Club, Bastille en The Chemical Brothers. Gisteren scheen de zon volop en ook vandaag is het zomers warm in Suffolk. In het weekend kunnen de duizenden festivalgangers echter een felle plensbui verwachten.