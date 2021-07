Liveblog: 4.500 gezinnen nog zonder stroom, slachtoffers krijgen warme maaltijden

Burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) van Herk-De-Stad heeft een vaar- en zwemverbod afgekondigd op de waterlopen en de overstroomde gebieden. "De stand van de waterlopen is zeer hoog en er staat een sterke stroming door de hoge afvoer van water. In de overstroomde delen van het grondgebied vormen onder water niet-zichtbare obstakels een gevaar voor wie zich op het water begeeft. Varen op de waterlopen en de overstroomde gebieden is dus niet veilig," aldus Moyaers.



Het vaar- en zwemverbod is niet van toepassing op de bevoegde overheids- en hulpdiensten en op de inwoners die in de overstroomde gebieden geen andere mogelijkheid hebben om de woning te verlaten.

Het water in Herk-De-Stad trekt heel langzaam weg. "Dit is omdat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) water van het binnenbekken van het Schulensmeer laat overlopen naar het buitenbekken. Zo ontstaat er in het binnenbekken ruimte om het water van eventuele plaatselijke onweders op te vangen. Het water van het buitenbekken wordt verder langzaam in de Demer geloodst zonder dat de druk op de Demer stijgt. Het gaat dus om een preventieve maatregel om de gevolgen van een eventueel onweer op te vangen. De hulpdiensten monitoren het buitenbekken zodat dit zeker niet stijgt naar een kritieke hoogte. Een eventueel onweer heeft sowieso weinig invloed op het buitenbekken," legt de burgemeester uit.

Omdat het nog even kan duren vooraleer het water helemaal uit de buurt van de gevels van de woningen verdwenen is, krijgen mensen het advies om zandzakjes beter te laten liggen. De Stationsstraat tussen de rotonde van Schulen en de rotonde van Lummen werd gisteren opnieuw opengesteld voor het verkeer. In de Neerstraat is er nog altijd geen doorgang mogelijk. De Civiele Bescherming blijft er pompen. Ook enkele andere straten, zoals de Vroentestraat en de Winningweg, zijn nog afgesloten.