Code oranje en geel voor onweer: nieuwe problemen op komst? "Waakzaamheid geboden", maar "niet meteen ergste verwachten"

Met het noodweer van vorige week in het achterhoofd is de vraag of we opnieuw rekening moeten houden met wateroverlast? En waar? Het KMI benadrukt dat de cellen met de zwaarste neerslagintensiteit zich zullen voordoen in kleinere gebieden en minder lang zullen duren dan vorige week. Toch is plaatselijke wateroverlast waarschijnlijk.

"Het gaat om lokale gebeurtenissen, er zal een grote variatie zijn in neerslag en plaats. Algemeen ligt het oosten en het zuiden er natter bij, de bodem is daar meer verzadigd, dus verhoudingsgewijs moet daar minder neerslag vallen om problemen te veroorzaken. Maar algemeen moet je stellen dat we allemaal op onze hoede moeten zijn", zegt weerman Frank Deboosere.