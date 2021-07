Marathonloper Koen Naert uitgezwaaid in Oostkamp voor zijn vertrek naar de Olympische Spelen

De schoonmoeder van Koen, Mieke Wallays, helpt bij het huishouden terwijl hij weg is en leeft enorm mee met Koen tijdens zijn wedstrijden. "Ik ben iemand die veel roept. Op 8 augustus gaan we samen met het gezin kijken. Dat zal stresserend zijn, want een marathon duurt zo lang. Gelukkig voelt Koen niets van onze stress. Hij haalt veel kracht uit het thuisfront. Wij zullen altijd voor hem inspringen en zorgen graag voor de kinderen. Zo kan hij zich 100% focussen op zijn doel en alles geven."

"Niet alleen zijn familie, maar ook de gemeente Oostkamp is nu al trots op Koen", vertelt de burgemeester van Oostkamp, Jan de Keyser (CD&V). "Toen Koen Europees kampioen werd, hebben we in Oostkamp een soort volksfeest georganiseerd. Hij kwam toen na de wedstrijd in de stad binnengereden met een paard en koets. Het hele marathongebeuren leeft sindsdien heel hard in onze gemeente. En als we zien hoe scherp Koen nu staat, dan geloven we dat hij een goede prestatie zal neerzetten. We zijn er zeker van dat iedereen in Oostkamp op 8 augustus voor zijn tv zal zitten om te supporteren."

Luister hieronder naar het uitzwaaimoment van Koen Naert in Oostkamp: