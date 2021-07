Gastgezinnen in Middelkerke bieden gezinnen uit Hamoir in rampgebied gratis vakantie aan

Het begon allemaal 2 dagen geleden met het idee van Middelkerkenaar Eric Vandewalle. Hij stelde samen met zijn vrouw voor om 2 kamers in hun appartement op de zeedijk van Middelkerke aan te bieden aan jongeren of gezinnen die zwaar zijn getroffen door de watersnood. "Zo kunnen zij na al die miserie en ellende toch nog even genieten van een week vakantie", vertelde Eric. "Ons appartement is groot genoeg en wij kunnen zeker 1 of 2 kamers voor een tweetal weken in augustus beschikbaar stellen."

Verschillende andere inwoners volgden het voorbeeld van Eric en om alle initiatieven praktisch te organiseren, neemt de gemeente nu de regie in handen. Alle initiaven worden gebundeld op een website onder "Middelkerke helpt".

"We willen 50 mensen uit Hamoir in de week van 16 tot 23 augustus graag een gratis week vakantie aanbieden", legt schepen Natacha Lejaeghere (LDD) uit. "Het is de bedoeling om dan met een bus ter plaatse te gaan. We zullen de bus betalen met een deel van het geld van de actie "Middelkerke helpt". Met de bus gaan we de gezinnen ophalen, zodat ze allemaal samen in één groep hier in Middelkerke kunnen aankomen. "

De gemeente roept nog meer inwoners op om hun huis of appartement gratis ter beschikking te stellen van een Waals gezin in de week van 16 tot 23 augustus. Meerdere gastgezinnen hebben nu al 30 slaapplaatsen aangeboden. Maar Lejaeghere hoopt aan 50 te geraken.