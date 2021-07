Mysteries ontrafeld: De gemeente Bocholt moet brouwerij Martens 10 miljoen euro terugbetalen voor de torenverplaatsing in 1910

De torenverplaatsing heeft Bocholt op de wereldkaart gezet. Maar Limburg heeft nog andere uitvindingen die wereldwijd een blijvende stempel achtergelaten hebben. De meest bekende is die van de cassette, die op de Philipssite in Hasselt ontwikkeld werd. 100 miljard exemplaren zijn er uiteindelijk gemaakt. Ook de cd is een uitvinding van eigen bodem.

Minder bekend, maar even belangrijk is de uitvinding van het gipsverband. Dokter Antonius Mathijsen uit Hamont-Achel bedacht 150 jaar geleden het gipsverband om soldaten op het front snel te helpen. Orthopedist Dirk Jorissen vertelt hoe belangrijk dat gipsverband ook vandaag nog is in de geneeskunde.