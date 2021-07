Neutrale zone hongerstakers sluit voor algemeen publiek: "Als systeem voor chaos zorgt, kan het niet anders"

Vanaf maandag sluit de neutrale zone, die was opgericht voor de hongerstakers, voor het algemeen publiek. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zonet bekendgemaakt. De neutrale zone werd opgericht voor de sans-papiers in Brussel die in hongerstaking waren om hun individueel dossier te bespreken. Sinds gisteren zijn er echter heel wat andere mensen zonder papieren op de neutrale zone afgekomen. Voor de hongerstakers blijft de zone wel nog open.