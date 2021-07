Nieuw middel maakt korte metten met borstkanker en uitzaaiingen bij muizen

Verdere studies bij muizen toonden aan dat blootstelling aan het middel geen effect had op de reproductieve ontwikkeling van de dieren. En het middel werd goed verdragen door muizen, ratten en honden, zelfs in dosissen die veel hoger lagen dan de dosis die nodig is om therapeutisch werkzaam te zijn.



ErSo werkte ook snel, zelfs tegen vergevorderde, van mensen afgeleide borstkankertumoren bij muizen, zo meldden de onderzoekers. Vaak krompen die tumoren tot niet meer te detecteren niveaus binnen een week na blootstelling aan ErSo.

"Veel van deze borstkankers krimpen met meer dan 99 procent in slechts drie dagen", zei Shapiro. "ErSo werkt snel en zijn effecten op borstkankers bij muizen zijn aanzienlijk en indrukwekkend."

De chemiereus Bayer heeft de wereldwijde licentie voor het middel gekocht van Systems Oncology voor een eerste aanbetaling van 25 miljoen dollar en gaat onderzoeken of het middel getest kan worden in klinische testen bij mensen voor de behandeling van estrogeenrecepotor-positieve borstkankers.

Daarvoor moet eerst de veiligheid van ErSo bij mensen nog voort geanalyseerd worden, zeiden de wetenschappers. Zelf gaan zij nu onderzoeken of ErSo ook werkzaam is tegen andere types van kanker die estrogeenreceptoren bevatten.

De studie over ErSo is gepubliceerd in Science Translational Medecine. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Illinois at Urbana-Champaign.