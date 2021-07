Nieuwe aansluitingsweg in Zwijnaarde moet vrachtwagens uit centrum houden

Vlaanderen geeft toestemming om langs de autosnelweg E17, in Zwijnaarde, een nieuwe aansluitingsweg aan te leggen om er zo voor te zorgen dat er minder industrieel verkeer door het centrum rijdt. "We zijn echt opgelucht dat Vlaanderen die beslissing heeft genomen, want op die manier kunnen we veel zwaar verkeer uit de woonomgeving houden", zegt schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).