Ook Het Grote Bevrijdingsfeest van zoon van epidemioloog Pierre Van Damme wordt afgelast

Naast Pukkelpop wordt ook een groot evenement in Deinze afgelast. Het gaat over Het Grote Bevrijdingsfeest, dat georganiseerd wordt door het online jongerenmagazine TAGMAG en jongerenreisorganisator Route du Soleil. Bij de aankondiging van het feest in februari was er heel wat rond te doen, omdat bleek dat het feest mee werd georganiseerd door Tom Van Damme, de zoon van de bekende epidemioloog Pierre Van Damme.