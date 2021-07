Paardenomheiningbouwer uit Kampenhout: “Bijna kwart van de ruiters op de Olympische Spelen is klant bij ons”

Vandaag beginnen - met een jaar vertraging - de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio. In totaal nemen maar liefst 122 atleten deel van de Spelen, maar ook heel wat bedrijven van bij ons dragen hun steentje bij aan het succes van het grootste sportevenement ter wereld. “Wij zijn zelf niet aanwezig in Tokio, maar veel deelnemende ruiters uit binnen- en buitenland zijn klant bij ons", zegt Jeffrey De Sutter, de eigenaar van De Sutter Naturally uit Kampenhout. Het bedrijf is gespecialiseerd in het omheinen van paardenweides.